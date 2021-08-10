محمد بن مسعود - الدمام - قال: تبدأ هجرة الدخل والخواضير والشمس تدخل فلكياً برج الأسد توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل السحب الماطرة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة. وقال عبر حسابه في تويتر: تبدأ هجرة الدخل والخواضير والشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج الأسد. وأضاف: تبلغ حصة الليل نحو 10:51، بينما حصة النهار نحو 13:09. المسند عن طقس الثلاثاء: سحب ماطرة على أجزاء من جازان وعسير صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-10 توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل السحب الماطرة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة. وقال عبر حسابه في تويتر: تبدأ هجرة الدخل والخواضير والشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج الأسد. وأضاف: تبلغ حصة الليل نحو 10:51، بينما حصة النهار نحو 13:09. 10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 11:57 AM قال: تبدأ هجرة الدخل والخواضير والشمس تدخل فلكياً برج الأسد قال: تبدأ هجرة الدخل والخواضير والشمس تدخل فلكياً برج الأسد توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل السحب الماطرة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة. وقال عبر حسابه في تويتر: تبدأ هجرة الدخل والخواضير والشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج الأسد. وأضاف: تبلغ حصة الليل نحو 10:51، بينما حصة النهار نحو 13:09. ، المسند عن طقس الثلاثاء: سحب ماطرة على أجزاء من جازان وعسير ،

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