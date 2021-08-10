شكرا لمتابعة خبر عن "فلكية جدة": ذروة البرشاويات الخميس المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة، ستشهد زروة، شهب البرشاويات من منتصف ليل الخميس 12 اغسطس وخلال الساعات قبل شروق شمس الجمعة 13 اغسطس.

وذكرت الجمعية أنه يتوقع أن تتساقط هذه السنة بمعدل قد يصل إلى 100 شهاب بالساعة عند مراقبة الافق الشرقي من موقع مظلم بعيدا عن اضواء المدن وليس من البيت.

وأشارت إلى أن البرشاويات تنشط خلال الليالي من 17 إلى 24 أغسطس عندما تمرّ الأرض عبر الحطام من المذنب (سويفت توتال) مصدر شهب البرشاويات السنوية.