«السديس» يصدر قرارًا بتشكيل مجلس للشؤون الإدارية والتطويرية

الرياض - محمد عبدالله - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتشكيل مجلس للشؤون الإدارية والتطويرية بالرئاسة.

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين (عبر موقعها الالكتروني) إلى أن هذا القرار يأتي حرصاً من الرئاسة على تفعيل المجالس, وإبداء الرأي والمشورة , ونظراً لأهمية الاستشارات والدراسات في تطوير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين والارتقاء بها لتواكب الرؤية الطموحة 2030 , وتحقيق التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة، واستثمار الطاقات والكفاءات المؤهلة علمياً وعملياً .

وأوضحت ان المجلس جاء كالتالي: الدكتور سعد بن محمد المحيميد (رئيساً للمجلس)، وعبدالحميد بن سعيد المالكي (نائباً لرئيس المجلس)، وبعضوية كل من: محمد بن مصلح الجابري، وعادل بن عبيد الأحمدي، والمهندس محمد بن سليمان الوقداني، والمهندس سلطان بن عاطي القرشي، والمهندس بندر بن محمد الخزيم، ونايف بن مشهور المطرفي.

وأحمد بن عبدالعزيز الحميدي، والمهندس ماهر بن منسي الزهراني، وطلال بن صالح الثقفي، ومحمد بن حسن باتي، وهاني بن حسني حيدر، والمهندس أسامة بن منصور الحجيلي، والمهندس أمجد بن عايض الحازمي، وسمير بن سعد السويهري.

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