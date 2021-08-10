«الصحة»: المتعافون من «كورونا» يحصلون على جرعتين من اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، أنه ليس من الضروري ظهور أعراض جانبية في جميع الحالات بعد تلقي لقاح كورونا، مشيرة إلى أن المتعافين من الفيروس يحصلون على جرعتين من اللقاح

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوازرة –عبر تويتر- ردا على استفسارات المواطنين بهذا الخصوص، أنه «حسب التوصيات الحالية، فإنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فايروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع (٢١ يوما) على الأقل من أخذ الجرعة الأولى».

وأضافت وزارة الصحة، أنه ينبغي حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من اللقاح، ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، كما أن الحصول على الجرعة الثانية يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

وأشارت إلى أنه عند الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة.

اقرأ أيضا:

الصحة: 29% من سكان المملكة تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الصحة: إعطاء أكثر من 30 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن