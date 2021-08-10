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طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وزخات برد على عدة مناطق

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الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الجنوبي.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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