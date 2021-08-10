السفارة في جورجيا: فرض 3 إجراءات احترازية جديدة خاصة بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا، تنويها، بأنه تم فرض ثلاث اجراءات احترازية إضافية بالبلاد، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنه تود التنويه بفرض اجراءات احترازية إضافية تشمل «إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لـ٥ أشخاص أو أكثر».

كما تشمل الإجراءات «استمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة صباحاً»،وكذلك «منع إقامة المناسبات الاجتماعية».

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