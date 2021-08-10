البيئة: مهلة شهر لملاك القوارب بمرافئ الصيد لمراجعة الجهات المختصة

الرياض - محمد عبدالله - أهابت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة مراجعة الجهات المختصة بالهيئة العامة للنقل.

وأضافت أنها منحت جميع ملاك القوارب "الصيد أو النزهة"، الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة على الشواطئ مهلة لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ 29 / 12 / 1442 هـ، لمراجعة الجهات المختصة بالهيئة العامة للنقل، وذلك انطلاقًا من الحملة الوطنية "لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري"

وحذرت من أنه سيتم إزالة جميع القوارب المهملة بعد انتهاء المدة المحددة سواء كان صاحبها معروفًا أو لا، أو مملوكة لجهات رسمية، وذلك دون أدنى مسؤولية على الجهات ذات العلاقة.