«حساب المواطن»: 3 خطوات حال التأكد من عدم إيداع دعم أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - أكد برنامج حساب المواطن، ضرورة مراجعة البنك أولا للتأكد من عدم إيداع مبالغ دعم دفعة أغسطس، وفى حال التأكد بعدم الإيداع، يتم رفع طلب عبر (صوتك مسموع).

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تتم ايداع مبالغ الدعم لدفعة شهر أغسطس، يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة».

وتابع البرنامج «وفي حال لم يتم الإيداع، بإمكانك رفع طلب على (صوتك مسموع) واختيار نوع الطلب الرئيسي (المدفوعات)" ونوع الطلب الفرعي (لم يتم استلام الدفعة) من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

يذكر انه تم منذ ساعات إيداع مبالغ الدفعة الـ45 (شهر أغسطس 2021م) من الدعم، للمستفيدين من برنامج حساب المواطن.

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