غرامة بعضها تصل لـ10 آلاف ريال.. 3 مخالفات لضريبة التصرفات العقارية

الرياض - محمد عبدالله - حددت هيئة الزكاة والضريبة والدخل نحو 3 مخالفات لضريبة التصرفات العقارية والغرامات المقررة التي يصل بعضها إلى 10 ألاف ريال.

وأكدت هيئة الزكاة عبر موقعها الإلكتروني أن غرامة التأخير عن سداد ضريبة التصرفات العقارية تحتسب بمبلغ يعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

وأوضح الهيئة أن مخالفة الأحكام الخاصة بضريبة التصرفات العقارية أو القرارات التنفيذية والإدارية كالتأخر أو عدم الإفصاح في الوقت الصحيح أو عدم الإفصاح بشكل دقيق أو تقديم قيمة غير دقيقة للعقار، تستوجب غرامة لا تقل قيمتها عن 10 ألاف ريال ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة.

وأشارت الهيئة إلى أن عقوبة التهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية تصل إلى غرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.

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