هل «الإندومي» يسبب السرطان.. «الغذاء والدواء» توضح

الرياض - محمد عبدالله - أكدت هيئة الغذاء والدواء، أنه لم يثبت أن الشعيرية سريعة التحضير (الاندومي) تسبب السرطان، بسبب احتوائها على مادة (E-621)، مشيرة الى أن هذه المادة مسموح بها.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- ردا على استفسار م نمواطن بهذا الخصوص، أنه «لم يُثبت بأن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان أو آثار سلبية خطيرة، لأنها تحتوي على مادة (E-621)، وتعتبر مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية، باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية».

وأوضحت انه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقة مادة (E-621) بالسرطان، او بآثار سلبية خطيرة حال تناولها، باعتبارها مضافة للأغذية.

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