السفارة في بنجلاديش: تخفيف قيود كورونا وفتح الأنشطة التجارية بدكا

الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في بنجلاديش، تنويها، أشارت فيه إلى أن حكومة دكا قررت تخفيف قيود الإغلاق بالبلاد بدءًا من 11 أغسطس الجاري.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر-:«تود السفارة الإحاطة بأن الحكومة البنجلاديشية قررت تخفيف قيود الإغلاق اعتباراً من ١١ اغسطس ٢٠٢١م وذلك بالسماح بفتح جميع الانشطة التجارية والمقرات الحكومية وغير الحكومية».

من جهة أخرى، شارك السفير السعودي في دكا، عيسى بن يوسف الدحيلان، في الندوة الافتراضية التي أقامتها جامعة الشمال والجنوب البنجلاديشية بعنوان الوضع الحالي في افغانستان وبنجلاديش، وحضر الندوة سكرتير وزارة الخارجية البنجلاديشية السفير مسعود مؤمن.

اقرأ أيضا:

السفارة السعودية في بنجلاديش تعلن تعليق العمل عدا خدمات الطوارئ