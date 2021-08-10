الحصيني: أمطار ورياح مغبرة على بعض مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والارصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهار اليوم الثلاثاء، وهطول أمطار على أجزاء من أربعة مناطق، مع رياح على وسط وشرق الممكلة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع أجواء حارة نهارا على معظم المناطق، مع هطول امطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

وأشار إلى رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية السرعة، على أجزاء من شرق ووسط وغرب المملكة والخليج.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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