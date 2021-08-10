تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، لتخالف الانتعاش الطفيف الذي شهده المعدن النفيس عالميا.



وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء لمستوى 209.06 ريال (55.75 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) عند مستوى 182.93 ريال (48.78 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، الثلاثاء، مستوى 156.80 ريال (41.81 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودي، الثلاثاء، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.95 ريال (32.52 دولار).

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، الثلاثاء، إلى مستوى 6506.25 ريال (1735 دولارا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم، إلى مستوى 1463.43 ريال (390.25 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، عقب مبيعات كثيفة في الجلستين السابقتين، وحفز الطلب علي المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا توقف مكاسب الدولار إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع كبح صعوده.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1734.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1736 دولارا.

ونزل سعر الذهب أكثر من أربعة بالمئة في الجلستين الأخيرتين بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الاتحاد لدعم الاقتصاد.

والأن يتجه اهتمام المستثمرين لبيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي من المقرر أن تصدر غدا الأربعاء.

ويُعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم إلا أن رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة يضعف جاذبيته لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسمح استقرار مؤشر الدولار للذهب بالتقاط أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب قوية على مدى اليومين الماضيين وتزيد قوة الدولار من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.8% إلى 23.62 دولار للأوقية بعدما هبطت لأقل مستوى في ثمانية أشهر أمس الإثنين.

وربح البلاتين 1% إلى 989.65 دولار وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2618.71 دولار.