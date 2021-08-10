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السعودية | الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع معاشات شهر محرم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 ثواني - 10:40 صباحًا, 10 أغسطس 2021 م

المناطق - واس

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات شهر محرم لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.
واشتملت المبالغ المودعة على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدات النقدية لتسديد فواتير الكهرباء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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