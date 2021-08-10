السعودية | الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع معاشات شهر محرم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع معاشات شهر محرم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 ثواني - 10:40 صباحًا, 10 أغسطس 2021 م المناطق - واس أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات شهر محرم لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

واشتملت المبالغ المودعة على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدات النقدية لتسديد فواتير الكهرباء.