17.8 مليون ريال صافي أرباح شركة ميدغلف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 10-08-2021.

وسجلت الشركة صافي أرباح قبل الزكاة بلغت 17.8 مليون ريال، مقابل صافي أرباح 35.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض الأرباح 49.2%.

سبب تراجع الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة و الضريبة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 34.4% نتيجة ارتفاع المطالبات المتكبدة بنسبة 30.8%.

كما انخفض صافي أرباح الشركة قبل الزكاة بنسبة 67.2% لتصل إلى 8.8 مليون ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل صافي أرباح سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 27 مليون ريال.

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