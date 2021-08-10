أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات شهر محرم لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

شكرا لقرائتكم الموارد البشرية تودع معاشات شهر محرم لمستفيدي الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية