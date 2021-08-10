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شكرا لقرائتكم الموارد البشرية تودع معاشات شهر محرم لمستفيدي الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10
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الموارد البشرية تودع معاشات شهر محرم لمستفيدي الضمان الاجتماعي
لتحسين ظروفهم المعيشية
متابعات الخليج 365 - واس
أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات شهر محرم لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.
واشتملت المبالغ المودعة على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدات النقدية لتسديد فواتير الكهرباء.
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