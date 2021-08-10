أسمنت السعودية تحقق أرباحاً بقيمة 205.8 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الأسمنت السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2021 (ستة أشهر)، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 205.8 مليون ريال، مقابل تسجيلها صافي أرباح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 224.2 مليون ريال، بانخفاض الأرباح 8.2%.

صافي أرباح الشركة

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى انخفاض متوسط سعر البيع وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من ارتفاع كميات المبيعات وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض مصاريف التمويل.

كما ارتفع صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 14% لتصل إلى 86.4 مليون ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل صافي أرباح سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 75.7 مليون ريال.

شارك الخبر