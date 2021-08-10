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أسمنت السعودية تحقق أرباحاً بقيمة 205.8 مليون ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

أسمنت السعودية تحقق أرباحاً بقيمة 205.8 مليون ريال

خلال النصف الأول من 2021
أسمنت السعودية تحقق أرباحاً بقيمة 205.8 مليون ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الأسمنت السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2021 (ستة أشهر)، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 205.8 مليون ريال، مقابل تسجيلها صافي أرباح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 224.2 مليون ريال، بانخفاض الأرباح 8.2%.

صافي أرباح الشركة

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى انخفاض متوسط سعر البيع وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من ارتفاع كميات المبيعات وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض مصاريف التمويل.

كما ارتفع صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 14% لتصل إلى 86.4 مليون ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل صافي أرباح سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 75.7 مليون ريال.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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