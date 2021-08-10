محمد بن مسعود - الدمام - المركز أجرى خلال خمسة أشهر الماضية 1580 فحصاً للوظائف أجرى مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في صحة حائل، 3270 فحصاً خلال خمسة أشهر، وذلك من الفترة 1 يناير 2021 حتى 30 مايو 2021 م. وبين المركز أنه تم خلال الأشهر الخمسة الماضية إجراء 1580 فحصاً للوظائف، و1041 فحصاً خاصاً بالسموم الجنائية، و482 فحصاً تأكيدياً، إضافة إلى 85 فحصاً خاصاً بالتسمّم الكيميائي، و82 فحصاً خاصاً بالأدوية العلاجية. 10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 09:42 AM المركز أجرى خلال خمسة أشهر الماضية 1580 فحصاً للوظائف مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في حائل يجري أكثر من 3 آلاف فحص مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في حائل يجري أكثر من 3 آلاف فحص أجرى مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في صحة حائل، 3270 فحصاً خلال خمسة أشهر، وذلك من الفترة 1 يناير 2021 حتى 30 مايو 2021 م. وبين المركز أنه تم خلال الأشهر الخمسة الماضية إجراء 1580 فحصاً للوظائف، و1041 فحصاً خاصاً بالسموم الجنائية، و482 فحصاً تأكيدياً، إضافة إلى 85 فحصاً خاصاً بالتسمّم الكيميائي، و82 فحصاً خاصاً بالأدوية العلاجية. الكلمات المفتاحية ، مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في حائل يجري أكثر من 3 آلاف فحص ،

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