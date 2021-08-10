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هبطت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر؛ إذ زادت بيانات الوظائف الأمريكية قوية التوقعات، بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إجراءاته لدعم الاقتصاد في موعد أقرب من المتوقع.
ونزل الذهب في السوق الفورية 2.1% إلى 1726.51 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش.
ووفق "سكاي نيوز عربية" هبطت الفضة 7.5% إلى أدنى مستوى فيما يزيد على ثمانية أشهر عند 22.50 دولارًا للأوقية، قبل أن تقلص خسائرها في أحدث تعاملات إلى 4% عند 23.33 دولارًا.
وكان الذهب قد هبط بما يزيد على 2% يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظّفوا أكبر عدد من العاملين في حوالى عام في يوليو.
وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، شهد الذهب تراجعًا بلغ 4.4% وانخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 1700 دولار؛ لكنه تعافى من تلك المستويات المنخفضة مع توقف ارتفاع الدولار مؤقتًا.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.36% إلى 976.17 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر 2020. وانخفض البلاديوم 0.9% إلى 2604.15 دولارات.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 09:12 AM
المعدن الثمين نزل في السوق الفورية 2.1%الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر
هبطت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر؛ إذ زادت بيانات الوظائف الأمريكية قوية التوقعات، بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إجراءاته لدعم الاقتصاد في موعد أقرب من المتوقع.
ونزل الذهب في السوق الفورية 2.1% إلى 1726.51 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش.
ووفق "سكاي نيوز عربية" هبطت الفضة 7.5% إلى أدنى مستوى فيما يزيد على ثمانية أشهر عند 22.50 دولارًا للأوقية، قبل أن تقلص خسائرها في أحدث تعاملات إلى 4% عند 23.33 دولارًا.
وكان الذهب قد هبط بما يزيد على 2% يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظّفوا أكبر عدد من العاملين في حوالى عام في يوليو.
وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، شهد الذهب تراجعًا بلغ 4.4% وانخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 1700 دولار؛ لكنه تعافى من تلك المستويات المنخفضة مع توقف ارتفاع الدولار مؤقتًا.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.36% إلى 976.17 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر 2020. وانخفض البلاديوم 0.9% إلى 2604.15 دولارات.
، الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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