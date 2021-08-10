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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي وادي الفرع وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على وادي الفرع وينبعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-10
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي وادي الفرع وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
08:37 AM
قال: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى السادسة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي وادي الفرع وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
، "الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على وادي الفرع وينبع ،
المصدر : الخليج 365
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