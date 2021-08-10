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شكرا لقرائتكم أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10
كما انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أي 2.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولاراً للبرميل.
أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي
انخفاض عقود خام برنت القياسي العالمي
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت أسعار النفط تراجعاً في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بحوالي أربعة بالمئة، إثر ارتفاع الدولار الأمريكي.
عقود خام برنت
وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.66 دولار، أي 2.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 69.04 دولاراً للبرميل.
خام غرب تكساس
كما انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أي 2.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولاراً للبرميل.
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