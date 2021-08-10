أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط تراجعاً في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بحوالي أربعة بالمئة، إثر ارتفاع الدولار الأمريكي.

عقود خام برنت

وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.66 دولار، أي 2.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 69.04 دولاراً للبرميل.

خام غرب تكساس

كما انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أي 2.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولاراً للبرميل.

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