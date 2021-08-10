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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني -بإذن الله- اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعُمان واليمن.
وتابع: رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية السرعة على أجزاءٍ من شرق ووسط وغرب المملكة والخليج؛ إلا يصرفها الله.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 08:34 AM
قال: أجواء حارة نهاراً ومعتدلة فجراً على معظم المناطقمن خفيفة لمتوسطة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني -بإذن الله- اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعُمان واليمن.
وتابع: رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية السرعة على أجزاءٍ من شرق ووسط وغرب المملكة والخليج؛ إلا يصرفها الله.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
، من خفيفة لمتوسطة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات ،
المصدر : الخليج 365
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