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بدأ برنامج #حساب_المواطن، صباح اليوم، بإيداع الدعم المخصّص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء، بإذن الله.
وفي بداية الشهر الجاري، أصدر البرنامج نتائج الأهلية للدورة الحالية 45 (شهر أغسطس 2021)، موضحاً حينها أنه للتحقّق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.
يُذكر أنه في الشهر الماضي، أودع البرنامج 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 35 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 99 مليار ريال؛ منها 808 ملايـين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 08:22 AM
يستمر حتى نهاية اليوم.. البرنامج أعلن نتائج الأهلية مطلع الشهر الجاري#حساب_المواطن يبدأ بإيداع الدفعة 46 للمستفيدين المكتملة طلباتهم
بدأ برنامج #حساب_المواطن، صباح اليوم، بإيداع الدعم المخصّص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء، بإذن الله.
وفي بداية الشهر الجاري، أصدر البرنامج نتائج الأهلية للدورة الحالية 45 (شهر أغسطس 2021)، موضحاً حينها أنه للتحقّق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.
يُذكر أنه في الشهر الماضي، أودع البرنامج 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 35 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 99 مليار ريال؛ منها 808 ملايـين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
، #حساب_المواطن يبدأ بإيداع الدفعة 46 للمستفيدين المكتملة طلباتهم ،
المصدر : الخليج 365
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