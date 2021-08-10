شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة ضبط مخالفي الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستمر رجال الأمن بمنطقة الرياض في شن حملاتهم الميدانية في أماكن التجمعات بالعاصمة، لرصد مخالفي الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي أقرتها الجهات المعنية.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "سناب الداخلية"، لحظة ضبط رجال الأمن عدداً من مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة وأماكن التسوق والتجمعات، وتحرير المخالفات بحقهم.

وتضمنت المخالفات المرصود عدم تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم الالتزام باشتراطات التجمعات، وعدم ارتداء الكمامة أو ارتدائها بشكل غير صحيح.