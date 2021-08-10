شكرا لمتابعة خبر عن إلزام مستشفى خاص بدفع 300 ألف ريال لطبيب فُصل دون سبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدرت محكمة عمالية، قرارا بإلزام مستشفى خاصا في إحدى المحافظات غربي المملكة، بدفع مبلغ 300 ألف ريال مستحقات مالية وظيفية لطبيب سعودي فُصل من العمل دون سبب.

كما ألزمت المحكمة المستشفى بمنح الطبيب الاستشاري شهادة خدمة عن فترة عمله، وذلك بعدما انهت المنشأة العلاقة العمالية ‏معه بعد 6 شهور دون سبب ما سبب له أضرارا، بحسب عكاظ.

وكان الطبيب قد لجأ للمطالبة بمستحقاته المالية في مدة العقد ونهاية الخدمة بموجب نظام العمل، وتعويضه عن إنهاء عقده بالمادة 77 ومستحقاته في بدل السكن والرواتب المتأخرة إضافة الى أتعاب المحاماة.