شكرا لمتابعة خبر عن "عبدالله الشريف" يحمل بعض المواطنين مسؤولية استمرار تلاعب العمالة الوافدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد الكاتب الصحفي عبد الله الشريف، أن السبب وراء بقاء التلاعب في سوق العمل، هم بعض المواطنين الذين يدعمون العمالة الوافدة.

وقال الشريف: "التلاعب باق، وسوق العمل لايزال هزيلا، والسبب البعض من المواطنين وليس الجهة المسؤولة".

وتابع: "أولئك البعض هم من يدعم تلكم العمالة، وأغلبهم يأتي لايعرف المفك من المفتاح، وخلال شهرين وبدعم من أبناء جلدته يصبح مهندس".

وأضاف الشريف: "المواطن أولا وأخيرا، إن لم يدعم توجه الجهات المسؤولة سيبقى الحال على ما هو عليه".

جاء ذلك تعليقا على ما رواه كهربائي سعودي يدعى "محمد الجحدلي"، في مداخلة ببرنامج "الشارع السعودي"، من أمثلة على التلاعب الذي يرتكبه بعض فنيي الصيانة من العمالة الوافدة.

وأوضح الجحدلي، أن الفنيين من العمالة الوافدة كانوا يعطون أسعارًا أقل من التي يحددها هو ومن مثله، لإغراء العميل للعمل معهم رغم كونهم أقل جودة.

وأشار إلى أنه من أساليب التلاعب، أن العامل كان يطلب مواد أكثر من المطلوب، أو يغير أسعار المواد في الفواتير، أو لا يلتزك بتكملة العمل.