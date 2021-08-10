أخبار السعودية اليوم.. «نزاهة» توقف موظفين بجهات حكومية.. وتورط 29 شخصاً في بيع ذهب مشبوه بمكة

الرياض - محمد عبدالله - ترصدصحيفةعاجل أهم أخبارالسعودية، اليوم الإثنين؛ حيث أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف أكثر من 200 مواطن ومقيم في قضايا إدارية وجنائية بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، فيما ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على 29 شخصًا ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب، وإلى التفاصيل:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الإثنين، إيقاف 207 مواطنين ومقيمين في قضايا إدارية وجنائية، وأوضحت الهيئة أن الموقوفين بينهم موظفون بوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والعدل والصحة.. والتحقيق مع 461 متهمًا.

نجح شاب مصري في إعادة طفل سعودي تائه بمحافظة الجيزة، بعد 6 ساعات، وتعود التفاصيل إلى قيام الشاب المصري «مصطفى فوزي» بنشر مقطع فيديو على موقع تيك توك، للاستغاثة؛ حيث عثر على الطفل السعودي «على»، مطالبًا بمساعدته إيصاله إلى أهله.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهود الأمنية في متابعة قضايا غسل الأموال والتعاملات المالية المشبوهة وتحويلها لخارج المملكة، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على 10 مواطنين و15 مقيمًا من الجنسية اليمنية و3 مقيمين من الجنسيات (المصرية والباكستانية والبنجلاديشية) ونازح، بين العقدين الثالث والخامس من العمر.

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لجميع مدارس المرحلة الابتدائية الحكومية والأهلية «بنين وبنات» بشأن صرف وترحيل المقررات، وقالت الوزارة، إنه نظرًا لاكتمال وصول مقررات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية لعام 1443هـ في مستودعات الإدارة؛ فقد تقرر الصرف والترحيل للمدارس يوم الأحد الموافق 29/12/1442هـ.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 557 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتصدرت 4 مدن بالمملكة الحالات الجديدة فسجلت الرياض 102 حالة وتبوك 37 وجدة 33 وحفر الباطن 26 حالة تعاف.

تعلن شركة أرامكو السعودية الأسعار الجديدة للبنزين، لشهر أغسطس، خلال 24 ساعة غدًا الثلاثاء، علمًا بأنه سيتم العمل بها بداية من صباح الأربعاء المقبل، وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، في وقت سابق، صدور التوجيه الكريم بأن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91/2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين، اعتبارًا من 10 يوليو الماضي.

أوضح حساب المواطن، أن هناك إجراءين وطريقتين للتعامل مع الدفعات التي تكون حالتها مرفوضة، مشيرًا إلى أن حالة مرفوض تعني تم تحويل مبلغ الاستحقاق، لكن لم يتم إيداعه لحساب المستفيد؛ بسبب وجود مشكلة في الحساب البنكي.

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد مما تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

توقَّع المهتم بالطقس والفلك، الراصد الجوي سامي الحربي، اشتداد موجة الحر خلال الأيام المقبلة على عدة مناطق، وأن تلامس درجات الحرارة الخمسين مئوية في الأحساء وحفر الباطن ورفحاء، محذرًا من اشتداد موجة الحر خلال الأيام المقبلة على منطقة القصيم والرياض والمدينة المنورة، ويتوقع أن تلامس الـ٥٠ درجة مئوية في الاحساء وحفر الباطن ورفحاء.

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