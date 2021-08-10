شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار ورياح على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.