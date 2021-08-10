شكرا لمتابعة خبر عن صورة..وفاة رجل أمن أثناء مهمة رسمية في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

توفى أحد منسوبي شرطة تربة، إثر حادث مروري على امتداد طريق حضن -الطائف، وذلك بعد أن تعرضت الدورية الأمنية لحادث مروري مع إحدى الشاحنات.

وأسفر الحادث عن وفاة رجل الأمن "خالد المرزوقي"، وإصابة زميله "عبدالله بن عمر الحارثي" من منسوبي شرطة تربة، أثناء خروجهما في مهمة عمل رسمية.

ومن المقرر الصلاة على الفقيد خالد المرزوقي بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء بجامع الدوار بمحافظة تربة.