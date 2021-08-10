شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه تم إيداع مبالغ الدعم للدفعة الـ 45 وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

يذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدورة 45 استحقاق شهر أغسطس 2021 لمن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، مشيرا إلى أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما اشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.