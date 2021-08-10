مراكز المغامرات تحتضن الفعاليات النوعية الكبرى في عسير

تحتضن مراكز المغامرات في متنزهي شرف وحيفة بمنطقة عسير؛ الفعاليات النوعية التي تلبي تطلعات عشاق الطبيعة والمغامرات والتخييم ورياضة المشي الجبلي، مع عدد من الأنشطة والبرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية الممتعة والشيقة، وذلك ضمن برنامج صيف السعودية الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار «صيفنا على جوك»، وتنطلق هذه الأنشطة والتجارب النوعية بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات حتى نهاية شهر سبتمبر 2021.

مركز مغامرات عيش اللحظة بمتنزه شرف

يقع متنزه «شرف» في الجهة الغربية من مدينة تنومة وإلى الجنوب من مدينة النماص؛ في قلب الطبيعة الغناء والمساحات الخضراء والمناظر الخلابة، ويضم ساحات للتخييم وممارسة الرياضة، ومسارات مخصصة للمشي والجري، ومواقع للجلوس وبيع الأطعمة والمشروبات، ومنطقة مخصصة للعروض والفعاليات، ويستقبل المتنزه زواره من الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

ويمكن للزوار الاختيار من بين الباقات والعروض المتنوعة، سواء لليوم الكامل أو نصف اليوم؛ ونهاية أو وسط الأسبوع، مع باقات أخرى تنطلق يوم الأحد من كل أسبوع وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وتضم هذه العروض عددا من الأنشطة المميزة مثل الرحلات السياحية ورحلات الهايك والتخييم الجبلي والإنزال بالحبال ورمي السهام وممارسة رياضة اليوجا، وغيرها الكثير من الأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية التي تناسب الجميع، وتلبي كافة التطلعات.

مركز المغامرات في متنزه الحيفة

يتميز متنزه الحيفة بالأجواء والطبيعة الساحرة والغابات الكثيفة، كما يضم المسطحات الخضراء وجلسات ومسارات للمشي وساحات للألعاب ومحطة للدرجات الهوائية، وأماكن مخصصة للتخييم، ومواقع مجهزة بتليسكوب لرصد النجوم، بالإضافة إلى المرافق والخدمات المتكاملة التي تسهم في إثراء تجربة السياح والزوار.

يقع المتنزه في مدينة تنومة، وهو نقطة تجمع لعدد من البرامج المتنوعة والمسارات التي تنطلق إلى بللسمر والمجاردة مثل «برنامج هايك وبايك، برنامج مغامر، برنامج مغامر محترف، برنامج سهيل»، والتي تتراوح مدتها من 7 ساعات وتصل إلى 24 ساعة، وتضم عدداً من الأنشطة والفعاليات المميزة مثل الهايكنج والتخييم الجبلي وجلسات السمر والسينما الخارجية وركوب الدرجات الهوائية ورمي السهام وغيرها الكثير، بالإضافة إلى جولات لزيارة القرى التراثية والبيوت العسيرية، وعدد من المواقع السياحية، كما يتم تطبيق التدابير الاحترازية والصحية بدخول المحصنين فقط، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في كل المرافق والأوقات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، علماً بأن هذه الفعالية مخصصة للفئات العمرية من 15 إلى 50 عاماً.

ويمكن للسياح والزوار الراغبين في زيارة هذه الفعاليات النوعية؛ الاطلاع على زخم وافر من المعلومات عبر منصة «روح السعودية» (visitsaudi.com)، مع إمكانية المقارنة بين البرامج والأسعار وإتمام عمليات الحجز وشراء التذاكر بكل يسر وسهولة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي برنامج صيف السعودية تحت شعار «صيفنا على جوك» في 11 وجهة سياحية حول المملكة، تتنوع بين الوجهات الجبلية والشاطئية، وتقدم أكثر من 500 نشاط وتجربة سياحية متنوعة عبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص، كما تم مؤخراً إطلاق مسار الفعاليات النوعية بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، والذي يضم 30 فعالية نوعية كبرى وما يزيد على 300 نشاط وعرض ترفيهي في 6 مدن حول المملكة.