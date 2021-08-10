شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات مواقف الدمام.. بين مطرقة «المرور» وسندان «الشركة المشغلة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مواطنون عدم وضوح نظام المخالفات بمواقف وسط السوق بالدمام، خاصة مع إصدارها من قِبل المرور، بعد أن كانت تتكفل بها الشركات المسؤولة عن المواقف، مطالبين بضرورة وضع نظام واضح بمن له الحق في تحريرها لكي يكون الجميع على بينة، فيما أكدت الأمانة عدم رصدها أي تعارض لوجود تنسيق بين الشركة المشغلة والمرور.

مسافات بعيدة

وقال المواطن ناصر المطوع، إن هناك حالة من الالتباس بشأن المخالفات التي تصدر في مواقف وسط السوق، مبينًا أنها الآن تصدر من قبل المرور، على عكس العادة من قبل الشركة المتكفلة بالموقف، مبينًا أن المواقف شحيحة ويضطر الشخص للذهاب مسافات بعيدة لكي يتحصل عليها، وهو ما يزيد معاناة البعض، وخاصة في فصل الصيف والحرارة الشديدة، مطالبًا بتحديد الجهة التي لها صلاحية المخالفة، وسرعة حل أزمة المواقف والتي تسبب الازدحام وتعرقل الحركة المرورية.

عشوائية وارتباكوأوضح المواطن راكان المري، أن مواقف وسط السوق تشهد ازدحامًا شديدًا بحكم حيوية المنطقة، لافتًا إلى أن البعض يتعرض إلى المخالفة على غير العادة من قبل المرور حين يضطر للوقوف بضع دقائق مجبرًا على ذلك، مطالبًا بوضع إرشادات واضحة في مواقع التواصل لكي تصل المعلومة للجميع، مؤكدًا أن عشوائية المواقف تسبب ارتباكًا لحركة المرور خاصة مع ضيق الشوارع، فيما ناشد بإعادة تكليف إحدى الشركات لتوسيع المواقف بشكل كبير؛ كي تستطيع تحمل أكبر عدد من السيارات.

توسيع النطاقوأضاف المواطن عايض العلي، أن هناك عدم وضوح في نظام المخالفات بمواقف وسط السوق، خاصة مع إصدار المرور مخالفات لمن ترصده يقف بالخطأ أو حتى دون تذاكر، بعد أن تكفلت بذلك الشركات المسؤولة عن المواقف، وطالب بضرورة وضع نظام واضح بمن له الحق في إصدارها لكي يكون الجميع على بينة، مناشدًا بتوسيع نطاق المواقف لحل أزمة التكدسات والازدحام الشديد.

حق الاعتراضوأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الشهراني، أن المرور جهة حكومية، ولها السلطة على جميع المواقع دون استثناء، ويحق لها إعطاء مخالفات الوقوف الخاطئ، شرط ألا يحصل تعارض بين مخالفات المرور ومخالفات الجهة المسؤولة عن الموقع، وأشار إلى أنه في حال تحرير مخالفة من جهتين، يحق لصاحب المركبة رفع اعتراض عليها.

تكامل وتنسيقمن جهته، أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، وجود تكامل وتنسيق ومخاطبات رسمية تتم حسب الأنظمة، بينها وبين المرور بشأن المخالفات المرورية بالمواقف، موضحًا أن الشركة المشغلة ملزمة بتنفيذ بنود محددة وفقًا للعقد وكراسة الشروط والمواصفات المتسقة مع تعليمات المرور بشأن ذلك، مؤكدًا عدم وجود تكرار للمخالفة، لأن الشركة ملزمة بالتنسيق مع المرور.