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تفعيل عيادة مشورة الزواج الصحي بجازان

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شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل عيادة مشورة الزواج الصحي بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت مديرية الشؤون الصحية بجازان ممثلة في مستشفى الملك فهد المركزي أمس، خدمة العيادة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي. وأوضحت صحة جازان أن الخدمة تهدف لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين من الحالات المتوافقة على الزواج التي يكون فيها أحد الطرفين سليما والآخر حاملا أو مصابا بالأنيميا أو الثلاسيميا، دون وجود أية خطورة ويلزم حضورهم للمشورة لإشعارهم بنتائج فحص ما قبل الزواج.

وتأتي الخدمة ضمن خطة التحوّل الرقمي، التي تنفّذها إدارة المستشفى افتراضيا في مختلف الخدمات ، بما يتماشى مع خطة التحوّل الصحي، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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