شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «مفخختين» أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، عن اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين، أطلقتا من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد أن ميليشيا الحوثي تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وقال: «نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات العدائية».

من جانبها أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرتين بدون طيار «مفخختين» باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكّنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد هذه الأعمال العدائية الممنهجة، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات الجبانة، التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة «المفخخة» لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مشيدا بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت، فجر أمس الاثنين، من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين المفخختين اللتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي.