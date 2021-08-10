شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»: التحقيق مع 461 متهما وتوقيف 207 مواطنين ومقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، 878 جولة رقابية خلال شهر ذي الحجة، وحققت مع 461 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وتم إيقاف 207 مواطنين ومقيمين منهم موظفون من وزارات «الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشئون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام» لتورطهم بتهم «الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير»، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.