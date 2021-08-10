شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم مساعدات طبية لفيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مساعدات طبية ووقائية لجمهورية فيتنام لمكافحة جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - إلى نائب وزير الصحة الفيتنامي ترلنغ كووك كنغ، في العاصمة هانوي، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة بجمهورية فيتنام ويبار عبدالله البصير.

وعبر كنغ عن شكر وامتنان حكومة فيتنام لحكومة المملكة العربية السعودية على الوقوف معها ومساعدتها في مواجهة الوباء.

ويأتي ذلك امتدادا للمساعدات التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة لمواجهة جائحة كورونا.

من ناحية أخرى قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1382 مستفيدا خلال الفترة من 22 حتى 28 يوليو 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 667 مستفيدا، وقسم الملاحظة 31 شخصا، وعيادة التنويم 17 حالة، فيما صرفت الأدوية لـ 667 شخصا.

كما راجع قسم المختبر 267 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 667 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 186 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 9 مستفيدين، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.