شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يدعم استمرار الجهود الأممية لحل الأزمة اليمينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، حرص مجلس التعاون على إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد في اتصال هاتفي مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ أمس، أهمية استمرار الجهود الأممية وتكاملها للوصول إلى حل للأزمة اليمينة انطلاقا من مبادرة المملكة لوقف إطلاق النار، والدفع بالحل السياسي تغليبا لمصلحه اليمن واليمنيين، متطلعًا للعمل مع غروندبيرغ لمواصلة الجهود الرامية إلى حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.