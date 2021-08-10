شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مصنع في 16 قطاعا إستراتيجيا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي في المملكة يضم أكثر من 16 قطاعًا إستراتيجيا مُوزَّعًا على 13 منطقة إدارية في جميع أنحاء المملكة، تضم حوالي 10.138 مصنعًا حتى نهاية يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الإستراتيجية في المملكة، تنوعت بين صناعة المعادن، والمنتجات الغذائية والبلاستيكية، ومصانع الآلات والمعدات، وصناعة الكيماويات المتخصصة، والكيماويات الأساسية والمتوسطة، ومصانع السيارات، ومنتجات تكرير النفط، إضافة إلى مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية ومصادر الطاقة المتجددة والصناعات البحرية والطيران والصناعات العسكرية، ومصانع مواد البناء.

وأكد التقرير أن منطقة الرياض سجلت أكبر نسبة من حيث عدد المصانع في المملكة بـ 4079 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 2206 مصانع، ثم مكة المكرمة بـ1911 مصنعًا، ومنطقة القصيم بـ 428 مصنعًا، تليها منطقة المدينة المنورة التي سجلت نحو 416 مصنعًا، فيما كانت منطقة الحدود الشمالية ونجران والباحة من أقل المناطق الإدارية في المملكة من حيث عدد المصانع بأقل من 100 مصنع في كل منطقة.