شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى تشاد يقدم أوراق اعتماده لرئيس «الانتقالي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، أمس، أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي.

ونقل السفير الشهري تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، وتمنياتهما للشعب التشادي الشقيق بالأمن والرخاء والازدهار.