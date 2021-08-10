شكرا لقرائتكم خبر عن 33 متخصصا يسدلون ثوب الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة أمس، ثوب الكعبة المشرفة وثبتته بحلقات الشاذروان، وذلك بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة ووكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة عبدالحميد بن سعيد المالكي، أنه وفقًا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة، باشر الفريق الفني تركيب الحلقات المثبتة ليُسدل الجزء الذي رُفِعَ من الثوب خلال موسم الحج لعام 1442هـ، مشيرًا إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.

وأوضح أن فريق العمل من المتخصصين والفنيين بالمجمع نظم العمل ورتّب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.