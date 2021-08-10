شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق التدابير الوقائية بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة بالفترة المسائية جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية، والتي أسفرت عن إغلاق ٣ منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

وكثفت البلدية الجولات على المنشآت للتأكد من تطبيق القرار الصادر بتحصين المستفيدين كشرط أساسي لدخول المنشآت الغذائية والتجارية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى.

وكانت إدارة صحة البيئة قد ضبطت بالتعاون مع وزارة التجارة مستودعين داخل الأحياء السكنية بعد رصد تورط أحدهما في تزوير بلد المنشأ للأدوات الكهربائية، وتخزين المستودع الآخر للمياه المعبأة دون مراعاة لاشتراطات سلامة الغذاء.

وقدرت الكمية المصادرة من الأجهزة الكهربائية بأكثر من ١٠ آلاف قطعة، بينما تم التحفظ على أكثر من ٢٠٠٠ كرتون من المياه المعبأة وجاري العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، إضافة إلى إغلاق المستودع المخالف.