شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ مواطن يغلق صالون حلاقة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط القطيف صالون حلاقة إثر بلاغ مواطن عن مخالفته التدابير الوقائية «عدم تقيد العاملين لبس الكمام وعدم تعقيم الأدوات بعد الاستخدام»، مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وواصلت بلدية محافظة القطيف في نطاق 6 بلديات أعمال معالجة عناصر التشوه البصري الأكثر شيوعا ضمن برامجها في تحسين المشهد الحضري وتقليص عناصر التشوه البصري، فيما دعت السكان إلى الإبلاغ عن التشوهات البصرية عبر منصة 940 للإسهام في إدراجها ضمن خطة الأعمال.

وكانت البلدية قد نفذت خلال أسبوع في الفترة من ٢٥ يوليو إلى ٣١ يوليو الماضي، ٨٥٥٢ منشأة لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية والتأكيد على ضرورة الامتثال بالتعليمات، وأسفرت عن إغلاق ٩ منشآت لمخالفتها التدابير والبروتوكولات الوقائية والاحترازية.