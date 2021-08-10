شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف جولة تفتيشية لـ«صحة الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل
وتعمل صحة الشرقية خلال الزيارات على توزيع العديد من المنشورات التوعوية المتنوعة التي تشمل «أرقام البلاغات والتأكيد على مسافات التباعد وضرورة التعقيم لليدين، والحث على أخذ خطوة اللقاح لزيادة المناعة المجتمعية والبروتكولات»، وذلك بعدة لغات لتثقيف جميع الجنسيات.
وأطلقت مبادراتها التوعوية بمنتجات مختلفة عبر وسائل التواصل والمنصات الإعلامية والرسائل النصية وشاشات الطرق وشبكات تلفزيون الأسواق المركزية، كما قامت بتوظيف جهود طاقم الصحة العامة والمتطوعين التابعين لها والجهات المشاركة من كل وسائل الإعلام والإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة وجميع وسائل التواصل الاجتماعي والمجمعات التجارية بهدف تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية، إضافةً إلى التنسيق مع 45 جهة حكومية بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية وأمانة الشرقية و30 جهة قطاع خاص وعدد من الجمعيات و30 جهة إعلامية بنشر منتجات توعوية متنوعة تنصح بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة.