شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة العمل الحر» تحفز 372 متدربا على الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالقطيف بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، -عبر تطبيق زووم- الدورة التدريبية بعنوان «نشر ثقافة العمل الحر» تقديم المدرب علي المحيسن، وتنظيم مسؤولة التدريب والتطوير أمينة آل دعبل، وبلغ عدد الحضور 372 متدربا من منسوبي الوحدة وعدد من موظفي فروع الوزارة بالمنطقة الشرقية وعدد من المهتمين.

وتناولت الدورة التعريف بالعمل الحر ومميزاته ومجالاته، ثم استعرض المدرب الخدمات الأكثر طلبا في السوق والمهارات الأساسية المطلوبة فيها، ودور الريادة في تمكين العمل الحر وحفز «المحيسن» المشتركين بالمبادرة على توليد الأفكار وتقيمها واختبارها وإجراء مقياس الشخصية الريادية في العمل، واختتمت الدورة بخطوات تسجيل الأفكار كبراءة الاختراع والابتكار.

وأوضحت مديرة الوحدة تهاني آل مشيرب أن هذا التعاون بين الوحدة وبنك التنمية الاجتماعية يأتي ضمن الشراكة الفعالة والمثمرة مع المؤسسات الاجتماعية الحكومية والأهلية ولنشر ثقافة العمل الحر بين الموظفين.