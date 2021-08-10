شكرا لقرائتكم خبر عن الاستدلال العقلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسمى أيضًا «التدليل المنطقي»، وهو منهج نسقي في التفكير يقوم على الترتيب المنظم والدقيق، ويبدأ من الاختبار المستقصي للمواد وصولًا إلى النتيجة ذات الصياغة اللغوية الدقيقة.

ويشير التعبير إلى نوع من الكتابة يحل لغزًا عبر عمليات فكرية منطقية مثلما نجد في الروايات البوليسية.

وأعطى إدجار ألان بو لهذا التعبير دلالة أدبية حينما كتب عددًا من القصص سماها «قصص ذات طابع استدلالي منطقي»، من بينها «قصة الخطاب المسروق» و«البقعة الذهبية» و«سر كاري روجيه».