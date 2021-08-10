شكرا لقرائتكم خبر عن يجب تفعيل دور الإعلام بما يخدم أجيال المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد كُتَّاب الرأي في صحيفة ”الخليج 365”، خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد «عن بعد»، ضرورة تفعيل دور الإعلام في توسيع آفاق ومدارك الأجيال الواعدة، لتكون ملمة بكافة الفرص المتوافرة وتعزيز روح المبادرة لديهم، لتكون لهم الأدوار التي تسهم في استدامة مسيرة النهضة الوطنية، وتلبي طموحات القيادة الحكيمة وفق رؤية المملكة 2030.ونوه ضيف اللقاء الرئيس التنفيذي السابق للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي إلى الدور الفاعل الذي تؤديه مختلف المؤسسات الإعلامية والأقلام المؤثرة في سبيل رسم خارطة طريق واضحة للكوادر الوطنية، بُغية تعزيز فرصها في تحقق المستوى المأمول من الإبداع والتطوير الذي يرسم ملامح مستقبل الوطن. وأشاد بالكفاءة العالية للطاقات الوطنية من شباب وشابات المملكة، والتي كانت دومًا تكسب الرهان في مختلف التحديات، وهو ما لمسه أيضًا وبصورة شخصية ومباشرة خلال مسيرته المهنية، كما أكد أهمية الأدوار البناءة للأسرة في سبيل دعم وتحفيز الأبناء والبنات على حد سواء، للالتحاق بالبرامج التطويرية التي توفرها مؤسسات الدولة فهنا تلتقي الأفكار والأهداف، لافتًا إلى أنه حين يلتقي الوضوح في الغاية والتركيز على الوسيلة والانضباط في التطبيق الذي يأتي وفق تحديد الأولويات، فذلك سينعكس إيجابًا على التنفيذ، وما ينتج عنه على مستوى الفرد والمجتمع.