شكرا لقرائتكم خبر عن 796 إصابة كورونا.. و«الصحة» تحذر من الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أهمية استقاء المعلومات الصحية من المصادر العلمية الموثوقة والرسمية، محذرة من الانسياق خلف الشائعات والدعايات المضللة والمعلومات الخاطئة حول لقاحات كورونا التي لا تستند إلى أي أساس علمي أو طبي، مشيرة إلى مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة. وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 796 حالة مؤكدة وتعافي 557 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10428 حالة منها 1393 حالة حرجة.

وبينت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 534312 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 515539، فيما جرى تسجيل 11 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 8345 حالة. ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.