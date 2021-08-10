شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مهارات 37 ألف كادر تربوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة تعليم منطقة الرياض 967 برنامجًا تدريبيًا صيفيًا لمعلمي ومعلمات تعليم المنطقة، استهدفت 37.310 متدربين، وذلك ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، وتشتمل موضوعات البرامج على مناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين، إضافة إلى ملتقى ومحطات تدريبية.

وأوضح مدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي، أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالرياض، مشيرًا إلى أنها تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية، فيما يعود على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني، وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.

وأشار إلى أن إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أنهتا وضع خطة الإدارة في تدريب المعلمين والمعلمات ومنسوبي الإدارة كافة ضمن خطة الاستعداد لانطلاق برامجهما التدريبية بدءًا من 7 من شهر محرم للعام الجاري 1443هـ، وفتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي عبر الدخول على نظام التدريب في بوابة تعليم الرياض.