شكرا لقرائتكم خبر عن جامعات الشرقية تدرس آليات التعامل مع «غير المحصنين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدرس جامعات المنطقة الشرقية آليات التعامل مع الطلبة غير المحصنين والذين لم يستكملوا الجرعات، قبل بدء الدراسة للعام الجامعي الجديد 1443هـ، مشيرة إلى تكثيف حملات التوعية لحث الطلبة على إتمام التحصين في أسرع وقت.

تقديم اللقاحاتوذكرت جامعة حفر الباطن، أنها تدرس عددًا من الخيارات، وستقوم بتوظيف تجربتها الناجحة في التعليم الإلكتروني استباقًا لأي توجهات معتمدة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تواصل جهودها التنسيقية مع المجمع الصحي في محافظة الأحساء، لاستكمال تقديم اللقاحات لجميع طلبة ومنسوبي الجامعة.

رسائل توعيةونفذت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل جملة من الرسائل التوعوية لمنسوبيها وللمجتمع الخارجي لإتمام التحصين بجرعتين، قبل انطلاق العام الجديد، من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية بالجامعة، وعملت على فتح مركز اللقاحات بالجامعة في المدينة الطبية الأكاديمية لجميع المستفيدين، ومنهم طلبة التعليم العام.

وقالت إنها طبقت الإجراءات الاحترازية كافة، وعملت على برنامج احترازي يضمن سلامة جميع منسوبيها، حيث سخَّرت الجامعة كل الإمكانات وفعَّلت الخطة الوطنية الشاملة المعتمدة من وزارة الصحة والجهات التنفيذية ذات العلاقة لمواجهة العدوى، إضافة إلى متابعة الالتزام بالخطة والدليل الإرشادي للإجراءات الاحترازية.

الحد من الإصابةوأضافت الجامعة أنها تعمل على الحد من أي إصابات جديدة، عبر الدعوة للالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة، من أجل حصر الإصابات في الحدود الدنيا؛ تمهيدًا للتخلص من الجائحة، إضافة إلى إنشائها مركز لقاحات يقدم الخدمات لمنسوبي الجامعة كافة؛ لتسريع الوصول إلى بيئة آمنة، وبث رسائل توعية في وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، إلى جانب جميع المداخل والمخارج للجامعة والمستشفى الجامعي، وجميع الكليات والعمادات والمراكز.

تحصين المتدربينوأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى أن نسبة التحصين في المؤسسة وصلت إلى 95%، في حين جرى تطعيم 66% من المتدربين والمتدربات، مشددة على أهمية تلقي جرعتين لاكتمال عملية التحصين والعودة الآمنة لمقاعد الدراسة.