الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

القبض على مواطن ارتكب جرائم سرقة بالسلاح الأبيض في مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن ارتكب جرائم سلب.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في السلب والسرقة باستخدام سلاح أبيض.

إحالة إلى النيابة:

ولفتت الشرطة إلى أنه جرى إيقاف متابعات الخليج 365 واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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